شكرا لقرائتكم خبر عن ربع مليون مشاهدة لكليب "سكاكر السكر " لرامى عياش وفيفى عبده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطى الفيديو كليب الخاص بأغنية "سكاكر السكر" للمطرب اللبناني رامي عياش، والتي تشارك فيه الفنانة فيفي عبده، حاجز الربع مليون مشاهدة عقب طرحه منذ يومين .

أغنية "سكاكر السكر" من كلمات خالد فيرناس، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد شفيق، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد، وتأتي هذه الأغنية ضمن أغاني ألبومه الأخير "قصة حب"، الذي ضم 10 أغنيات متنوعة، بين اللهجة المصرية واللبنانية.

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وتعاون في هذا الألبوم مع مجموعة من الشعراء والملحنين من لبنان ومصر، ومنهم نزار فرنسيس، ونور الملاح، وجان ماري رياشي، وسليم عساف، وكاترين معوض، ومحمد رفاعي، ومحمود خيامي، وأحمد شتا، وسما، ومعتصم حمزة، وبهاء حمزة، وعمرو الشاذلي، وخالد فيرناس.