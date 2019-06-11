شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى بفستان زفاف " كل حاجة بتيجى فى وقتها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت منة شلبى، على متابعيها بصوروهى ترتدى فستان زفاف، لتنهال عليها التعليقات المهنئه المتمنين لها السعادة فى حياتها والزواج عن قريب، بعد أن صرحت من قبل أن السبب في عدم زواجها حتى الآن هوأنها تريد الحب في المقام الأول عند اختيار شريك حياتها، وتساءل متابعيها ما سبب نشر هذه الصور وهل سوف تتزوج عن قريب.

وأجابت منه شلبى على سؤال متابعيها، بالنفى وأن صورإطلالتها بفستان الزفاف بسبب جلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات، ونشرت الصور عبر حسابها على " إنستجرام"، وكتبت عليها قائلة: " كل حاجة بتيجى فى وقتها".

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وتشارك الفنانة منه شلبى، الفنان أحمد حلمى فى بطولة فيلمه الجديد "خيال مآتة" والذي يعد التعاون الثالث لهما بعد فيلمى "كدة رضا" و"آسف على الإزعاج".



