شكرا لقرائتكم خبر عن عروض نادي السينما المستقلة بالإسكندرية تعود من السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما فعاليات نادي السينما المستقلة بالإسكندرية وذلك يوم السبت القادم الموافق ١٥ يونيو في تمام السادسة مساء بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب. ومن المقرر أن يتم عرض الأفلام التي حصلت علي جوائز الدورة الثالثة من ملتقي رؤية لسينما الشباب حيث سيتم عرض كل من فيلم "التدريبات القصوى لتحسين الأداء" للمخرج "ياسر شفيعي" و فيلم "قد السما" للمخرجة "ندا عمرو"و فيلم "التجربة أسف" للمخرج" للمخرج" علاء خالد"و فيلم" حيث تعيش الأشياء الجامحة" للمخرج" حسام شاكر"و فيلم" الجحيم الأبيض" إخراح " أحمد عاصم و عمر شاش ومحمود خالد" وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائى احمد عسر لمناقشة الأفلام مع الجمهور. Advertisements

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