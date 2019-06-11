شكرا لقرائتكم خبر عن " انهى صيدة تكسب".. آسر ياسين يتحدى محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدى الفنان آسرياسين، النجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى، بعد اصطياد سمكة كبيرة من أعماق البحر الأحمر بالغردقة، خلال قضائه عطلته.

وشارك آسر ياسين، متابعيه بصورتين عبر حسابه على "إنستجرام"، الصورة الأولى لمحمد صلاح بعد اصطياده سمكة كبيرة و الصورة الثانية لآسر ياسين و هو يقلد صلاح و يحمل فى يده نجله بدل من السمكة، وكتب عليها قائلا:" انهى صيدة تكسب".

ويتواجد محمد صلاح فى الجونة لقضاء فترة راحة عقب خوضه نهائى دورى أبطال أوروبا يوم 1 يونيو الماضي أمام توتنهام وتوج ليفربول باللقب بالفوز 2 / 1 وأحرز صلاح هدفًا من ضربة جزاء.

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ويستعد المنتخب الوطنى لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يونيو المقبل، حيث يواجه الفراعنة منتخب زيمبابوى فى مباراة الافتتاح .







آسر