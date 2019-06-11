شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة سامو تمنع عرض فيلم "روكت مان" عن سيرة المطرب إلتون جون..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت هيئة الرقابة في جزيرة ساموا إنها حظرت عرض فيلم (روكت مان) الموسيقي الذي يحكي قصة حياة المغني البريطاني الشهير إلتون جون لاحتوائه على مشاهد مثلية.

وقال الرقيب لياتوا نيابو فاوي لصحيفة (ساموا أوبزرفر) في عدد أمس الاثنين إن الفيلم مُنع من العرض الأسبوع الماضي لأنه يتعارض مع "ثقافتنا ومعتقدانا المسيحية" في ساموا.

ونحو 97 بالمئة من سكان ساموا البالغ عددهم نحو 200 ألف نسمة مسيحيون و"اللواط" جريمة في الجزيرة الواقعة في جنوب المحيط الهادي.

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ويتتبع الفيلم، وهو من بطولة تارون إيجرتون، خطوات جون الأولى في عالم الموسيقى بدءا بعزفه على البيانو وهو طفل إلى دخوله عالم الترفيه الأمريكي الذي يعج بالمخدرات والخمر.

وتم حذف مشاهد المثلية الجنسية وتعاطي المخدرات من الفيلم عند عرضه في روسيا مما أثار انتقادات من جون وصناع الفيلم.

وبدأ عرض الفيلم على مستوى العالم في أواخر مايو الماضي .

وقالت دور عرض " أبولو" السينمائية في "أبيا" عاصمة ساموا عبر صفحتها على فيسبوك "للأسف ولأسباب رقابية اضطررنا لإلغاء عرض فيلم (روكت مان)".