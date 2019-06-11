محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
كشف الفنان تامر حسني عن سر عودة الفنان مصطفى هريدي للظهور، بعد اختفاء سنوات، حيث شارك في إعلانه الأخير الذي عرض في رمضان المنقضي، وذلك خلال استضافته ببرنامج "عرب وود" والمذاع على قناة "روتانا".
قال تامر خلال البرنامج: "سر مشاركة مصطفى هريدي في الإعلان أنه علم أنه مكتئب وسافر إلى الخارج، وهو صديقه من زمان وعزيز عليه جدا وقرر الاستعانة به للمشاركة في الإعلان الذي عرض في رمضان المنقضي".
كما كشف تامر حسني أن صديقه مصطفى هريدي سيشارك أيضا في فيلمه الجديد الذي من المقرر طرحه خلال الفترة القادمة.
كان مصطفى هريدي قد شارك في الجزء الأول من "عمر وسلمى"، وقدم دور صديق تامر حسني، وأحبه الجمهور، ثم شارك بعدها في أعمال مختلفة واختفى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اختفائه سنوات.. تامر حسني يكشف إصابة مصطفى هريدي بهذا المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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