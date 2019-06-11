في ذكرى ميلاده.. سميرة عبدالعزيز تكشف عن عمل لم يكتمل لمحفوظ عبدالرحمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 11 يونيو 1941، ولد الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن، الذي يعتبر من أهم كُتاب الدراما المصرية، إذ ترك مجموعة من الأعمال التي حمل أغلبها طابعا تاريخيا.

وقالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، زوجة محفوظ عبدالرحمن، في تصريح خاص لمصراوي، إن الكاتب الراحل ترك عملا لم يكتمل بعنوان "ملكة من مصر".

وتابعت: "محفوظ كتب الإعداد والفكرة وملخص العمل، عن قصة الملكة المصرية حتشبسوت، وتركه لدى المخرج حسني صالح، إلا إنه رحل قبل أن يكتب حلقات المسلسل".

وأوضحت أن زوجها لم يكن يشرع في كتابة الحلقات إلا بعد التعاقد، حتى يتفرغ بشكل كامل للعمل.

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وأضافت النجمة الكبيرة أنه لا يوجد من ينتج العمل، ولم يتواصل معها أحد بشأن إنتاج المسلسل، وما يُعرض حاليا لا يشبه ما قدمه محفوظ عبدالرحمن، فحتى قبل رحيله كان يرفض أن يشاهد الأعمال التجارية التي أصبحت منتشرة الآن، ولم تكن تحظى بإعجابه.

وأشارت إلى أنها تتمنى أن يقوم بكتابة حلقات المسلسل – في حال إنتاجه- الكاتب رامي عبدالرازق، فهو تلميذ محفوظ عبدالرحمن، ولإعجابه وثقته في موهبته رشحه سابقا لكتابة مسلسل "ساق البامبو" تحت إشرافه، الذي عرض في الكويت، وحقق نجاحا كبيرا وقتها.

أما عن أقرب الأعمال لقلبه، من بين ما قدم، قالت: "مسلسل بوابة الحلواني، وفيلم ناصر 56، كان سعيدا بنجاهما وتكرارهما على القنوات، فالمسلسل شرح كيف حُفرت قناة السويس، والفيلم أرخ لتأميم قناة السويس".

الكاتب محفوظ عبدالرحمن من مواليد 11 يونيو 1941، قدم عددا من الأعمال الهامة أبرزها "أم كلثوم"، "بوابة الحلواني"، "ناصر 56"، "القادسية"، "حليم" وغيرها.