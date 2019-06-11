خاص.. مجد القاسم عن حملة "السوريين منورين": مصر بيت الأمان وشعبها نصير كل مستضعف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"السوريين منورين مصر" حملة شعبية اجتاح بها المصريون مواقع التواصل الاجتماعي تعبيرا عن ترحيبهم بأشقائهم السوريين في مصر بلدهم الثاني.

وعن الحملة قال القاسم في تصريح خاص: "مصر حملت العالم كله وكانت مأمن الخائفين من قديم الأزل، استقبلت النبي يوسف والنبي موسي والنبي عيسى، وكانت مهدا للأنبياء ولكل من زارها بالخير، وفي الحاضر، استقبلت مئات الألوف من العراق وليبيا وسوريا والكويت، وستبقى مهدا وبيتا لكل إنسان يطرق بابها، وهذا دورها العظيم على مر الزمن، وكان الشعب المصري دائما وفي كل الأزمان نصيرا لأي مستضعف، وسندا لكل من عاش معه، ولن يستطيع أحد أن يسلبها هذا الشرف".

وأضاف: "ما يربط الشعب المصري والشعب السوري لا تستطيع قوة أن تقطع هذا الرباط.. أدام الله مصرنا العظيمة.. ادخلوها بسلام آمنين".

ماجد علق على محاولة التشكيك في مصادر أموال السوريين العاملين في مصر، وقال:

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"لا أحب أن اذم في أحد لكن الشعب المصري أعظم وأكرم وأكبر بكثير من هذا العبث".

ولمن أطلق هاشتاج (السوريين منورين مصر)، أقول له: "إنت وجه وابن ورمز مصر الحقيقي، وإنت ابن الأصول الذي ارتويت كرامة وأخلاقا وعزا من النيل ومن تراب مصر".

مجد القاسم اختتم تصريحاته بالقول: "أستعد لطرح أحدث ألبوماتي (باقة ورد) منتصف موسم الصيف الحالي.

وأقيم، غدا الأربعاء، 12 يونيو عرضا ومناقشة لفيلمي الأول "جحود قلب"، الذي شرفت بأن تشاركني به الفنان القديرة سميرة عبد العزيز، وعبدالسلام الدهشان، وتأليف أشرف حماد، وإخراج حاتم صلاح الدين.