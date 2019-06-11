محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة نسرين طافش، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بعائلتها. وعلقت: "أخواتي رفقاتي، حبيباتي وبنت أختي سمسومة العسل، الصورة من أجازة العيد، الله يحفظلكون إخواتكن وأهلكن". يذكر أن نسرين طافش شاركت في فيلم "نادي الرجال السري" بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش بصحبة عائلتها.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.