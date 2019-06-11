محمد فؤاد ينشر صورة نادرة مع عزت أبو عوف ويدعو له بالشفاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)
نشر الفنان محمد فؤاد، عبر حسابه الشخصي بـ"إنستجرام" صورًا تجمعه بالفنان عزت أبو عوف ليدعو له بالشفاء بعد تعرضه لأزمة صحية.
وعلق فؤاد على الصور قائلًا: " أستاذي العزيز و الغالي عزت أبوعوف، ربنا يتمم شفاك على خير..وتقوم لينا بألف سلامة يا أطيب قلب في الدنيا "
ونشر فؤاد بين الصور صورة نادرة له مع عزت أبو عوف في بدايته الفنية.
يذكر أن عزت أبو عوف دخل مؤخرًا غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.
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