ريهانا تكشف أسرار علاقتها برجل الأعمال حسن جميل

كشفت النجمة الأمريكية ريهانا، عن أسرار علاقتها بالثري السعودي حسن جميل، وحقيقة الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا بأنهما يخططان للزواج.

واعترفت ريهانا في حوارها لمجلة ” إنترفيو ” الأمريكية، بحبها لحسن جميل، مشيرة إلى أنها تخطط لقضاء بقية حياتها معه.

وعن صغر سنها في الوقت الحالي، أكدت أنه لن يمنعها من الزواج، مضيفة أنها كفتاة تخطط لحياتها كما تريد، لكن الله له إرادته.

وبسؤالها عن رغبتها في أن تصبح أمًا أم لا، أشارت إلى أنها تريد أن تصبح أم في الوقت الحالي أكثر من أي شئ في الحياة.

وأنهت ريهانا حوارها، بأن علاقتها مع رجل الأعمال حسن جميل بدأت منذ مطلع عام 2017.