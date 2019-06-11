شاهد: أول فيديو لشقة الممثلة ريماس منصور بعد احتراقها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقته الفنانة ريماس منصور لشقتها بعد الحريق الذي شب فيها أمس الإثنين. وأظهر الفيديو الشقة وقد تفحمت غرفها نتيجة للحريق، الذي نتج عن احتراق سلك المكيف.

ورددت الفنانة أثناء تجولها داخل الشقة: ”الحمد لله على كل حال أهم شيء سلامة أمي وسلامتي وسلامة شغالتنا”.

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