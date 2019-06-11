أستقبلت قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى، مساء أمس، الأثنين، ليلة مسرحية خالصة مع عرضين مونودراما.
كانت البداية مع عرض "سجين الشاعر" عن نص "الخنزير" لماجدعبد الرازق، والعرض من إعداد وتمثيل وإخراج أحمد عزت، ويدور حول رجل يمر بأزمة نفسية بعد وفاة أسرته،
أما العرض الثانى فهو مونودراما "ليلة" لفريق "نور" تمثيل منى سالم وإعداد وإخراج نور إسماعيل، ويشار إلى أن العرض يدور حول فكرة الخيانة الزوجية والوحدة وتأثيرها على السلوك النفسى.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. عرض "ليلة" و"سجين الشاعر" في ساقية عبدالمنعم الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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