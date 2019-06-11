بالصور.. عرض "ليلة" و"سجين الشاعر" في ساقية عبدالمنعم الصاوي

أستقبلت قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى، مساء أمس، الأثنين، ليلة مسرحية خالصة مع عرضين مونودراما.

كانت البداية مع عرض "سجين الشاعر" عن نص "الخنزير" لماجد

عبد الرازق، والعرض من إعداد وتمثيل وإخراج أحمد عزت، ويدور حول رجل يمر بأزمة نفسية بعد وفاة أسرته،ويعيش ضالًا بين صناديق القمامة.

أما العرض الثانى فهو مونودراما "ليلة" لفريق "نور" تمثيل منى سالم وإعداد وإخراج نور إسماعيل، ويشار إلى أن العرض يدور حول فكرة الخيانة الزوجية والوحدة وتأثيرها على السلوك النفسى.

Advertisements