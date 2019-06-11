‏انضمام المخرج حسام الحسيني لمجلس إدارة منصة إنسان فيلمز

أعلنت منصة إنسان فيلمز لإنتاج الأفلام الوثائقية عن انضمام المخرج والفنان متعدد المواهب حسام الحسيني لمجلس إدارتها والذي يضم الصحفيين محمد فهمي ويوسف الحسيني، بالإضافة إلى السيناريست محمد حفظي، ود. أحمد كامل، ومحمد جميل.

وعن حسام الحسيني فهو تخرج من كلية إعلام جامعة ٦ أكتوبر عام ٢٠٠٠ ليعمل كمساعد مخرج مسلسلات وأفلام مع كبار المخرجين، وكان الحسيني المساعد الأول للمخرج هادي الباجوري لمدة ٧ سنوات متتالية؛ حصل الحسيني على خبرات متميزة أيضا من خلال عمله كمساعد أول

لمجموعة من المخرجين الدوليين في عدد من الأعمال.

منذ عام ٢٠٠٩ عمل الحسيني كمخرج إعلانات لمجموعة من الشركات العالمية والمحلية مثل:

أورانچ / اتصالات / فودافون / بريل / سامسونج /

Advertisements

مجموعة عامر جروب (بورتو شارم، بورتو أكتوبر) وغيرها.

اشتغل الحسيني أيضا في مجال الڤيديو كليب كمدير إبداعي (كرييتيڤ) في مجموعة من الأغاني المصورة مثل "ما خلاص" لسميرة سعيد، "أنت مصري" لنانسي عجرم، "بتحدي العالم" لصابر الرباعي،

"أبوسه" للفنان حكيم، و"رجب" لهيفا وهبي.

في ٢٠١٨ أخرج الحسيني أهم ٣ أغنيات لأشهر النجوم متصدرا التريند كرقم واحد علي يوتيوب لأكثر من ٤٦ يوما علي التوالي من خلال أغنية "نامبر وان" لمحمد رمضان والتي وصلت ل١٠٥ مليون مشاهدة علي يوتيوب؛ "١٠٠ وش" لتامر حسني بالاشتراك مع شيبا - حجاج -دياب والتي شاهدها ٥٠ مليون مشترك على يوتيوب، وأيضا "الملك" لمحمد رمضان والتي حصدت ٩٥ مليون مشاهدة علي يوتيوب.

يقوم حسام حسيني حاليا بالتحضير لأول فيلم من فكرته وإخراجه مع شركة يونايتد براثرز للمنتج وليد صبري، وتعتبر الخطوة الأخيرة بانضمامه لإنسان فيلمز أولى تحركاته في مجال الأفلام الوثائقية والاستقصائية.