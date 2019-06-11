بالصور.. فرقة تيمبو باند تحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

قدمت فرقة «تيمبو باند» بقيادة الفنان عزت بسيونى، حفلا موسيقيا على مسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوى. وشهد الحفل حشدا غفيرا من الجمهور العاشق للإيقاعات الشرقية والطرب الأصيل، وعلى مدار الحفل أمتع الفنان عزت بسيونى وفرقته ومحبيه بإيقاعات شرقية من زمن الفن الجميل لكبار المطربين والملحنين. مدار الحفل أمتع الفنان عزت بسيونى وفرقته ومحبيه بإيقاعات شرقية من زمن الفن الجميل لكبار المطربين والملحنين. كما تضمن برنامج الحفل عددا من الفقرات الغنائية لبعض الأغنيات التراثية والمعاصرة، منها "جانا الهوا" و"بين شطين ومياه، زى ما هيا حبها، بناء على رغباتك"، واختتم حفله بأغنية "وردة علينا" وسط ترحيب وتصفيق من الجمهور الذى أعرب عن سعادته لحضور الحفل. Advertisements

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