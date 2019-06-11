تعرف على برنامج البيت الفني للمسرح.. الليلة

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عدد من العروض المسرحية على مسارح الدولة، منها على مسرح الغد بالعجوزة "الحادثة"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، وسعر التذكرة ٣٠ جنيها.

العرض تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، بطولة ميدو عبدالقادر، شيماء عبدالناصر، نيجار، فتحى الجارحى، إخراج عمرو حسان.

بينما يعرض على مسرح العائم الصغير بالمنيل "بيت الأشباح"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، وتتراوح أسعار التذاكر بين ٣٠،٥٠، بينما الدخول مجانا لذوي الاحتياجات الخاصة.

العرض تأليف وإخراج محمود جمال حديني، بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة "ابدأ حلمك"،

فيما يعرض على مسرح الطليعة بالعتبة قاعة زكي طليمات "شباك مكسور" آخر ليلتي عرض اليوم وغدا، الثلاثاء والأربعاء، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، سعر التذكرة ٣٠ جنيها.

العرض تأليف رشا عبدالمنعم، وإخراج شادي الدالي، بطولة أحمد مختار، نادية شكري، مجدي عبيد، علي كمالو.

ويعرض على مسرح الطليعة قاعة صلاح عبدالصبور "نوح الحمام" آخر ليلتي عرض اليوم وغدا، الثلاثاء والأربعاء، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، وسعر التذكرة ٢٠ جنيه.

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العرض بطولة سوسن ربيع، ياسر عزت، نشوى حسن، أحمد مجدي، تأليف وإخراج أكرم مصطفى.

فيما يعرض على مسرح الحديقة الدولية بمدنية نصر "ست الدنيا"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، أسعار التذاكر ٢٠، ٣٠ جنيها.

العرض إنتاج ورشة الرقص الإيقاعي التي أقامتها الفرقة تحت إشراف الفنان ميدو آدم، تأليف وأشعار بلال إمام، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، تصميم وتدريب ميدو آدم.

بينما يعرض على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية "أبو كبسولة"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، وتتراوح أسعار التذاكر ٢٥، ٥٠، ٧٥، ١٠٠ جنيه.

العرض بطولة مصطفى أبو سريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبدالشفيع، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.