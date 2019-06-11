تعرف على موعد طرح برومو "الفيل الأزرق2"

تطرح الشركة المنتجة لفيلم "الفيل الأزرق" الذي يخوض بطولته الفنان كريم عبدالعزيز، بعد ساعات قليلة البرومو الرسمي للجزء الثاني، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، عبر القناة الرسمي على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

ومن المقرر طرح الفيلم خلال موسم عيد الأضحى

المقبل، والعمل يجمع عددًا كبيرًا من النجوم ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم ظافر العابدين وإياد نصار والإعلامية أسما شريف منير، وغيرهم، كما يعد الفيلم استثمارًا لنجاح الجزء الأول الذى حقق إيرادات كبيرة وقتطرحه فى دور العرض السينمائى.

ويعد "الفيل الأزرق 2" رابع تعاون بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد بعد أفلام "الفيل اﻷزرق، اﻷصليين، تراب الماس"، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، مع النجمين كريم عبدالعزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني، ويظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف ويجسد شخصية مهمة في الفيلم.