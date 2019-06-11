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بعد رحلة علاج استمرّت أسابيع، عادت الفنانة إليسا إلى بيروت، لتبدأ موسم صيفي حافل بالنشاطات الفنية، سيكون أولها حفل في مهرجان موازين في المغرب في 25 يونيو المقبل.
إليسا كانت قد أمضت فترة في ألمانيا للعلاج، بعد أن خضعت في شهر فبراير الماضي إلى عملية في يدها في بلجيكا.
ولم توضح إليسا طبيعة العلاج الجديد، ولا سبب سفرها إلى ألمانيا بالذات للعلاج، إلا أنّ مقربين منها طمأنوا محبيها إلى أنّ ما تعانيه هو تداعيات العلاج بالأشعة وليس مرضاً جديداً.
يذكر أن إليسا أطلقت مؤخراً كليب "كرهني" مع المخرجة إنجي جمال إلا أنّه لم يحز على النجاح نفسه الذي حازه كليب "إلى كل اللي بيحبوني".
إليسا عادت إلى بيروت بعد رحلة علاج في ألمانيا بعد رحلة علاج استمرّت أسابيع، عادت الفنانة إليسا إلى بيروت، لتبدأ موسم صيفي حافل بالنشاطات الفنية، سيكون أولها حفل في مهرجان موازين في المغرب في 25 يونيو المقبل.
إليسا كانت قد أمضت فترة في ألمانيا للعلاج، بعد أن خضعت في شهر فبراير الماضي إلى عملية في يدها في بلجيكا.
ولم توضح إليسا طبيعة العلاج الجديد، ولا سبب سفرها إلى ألمانيا بالذات للعلاج، إلا أنّ مقربين منها طمأنوا محبيها إلى أنّ ما تعانيه هو تداعيات العلاج بالأشعة وليس مرضاً جديداً.
يذكر أن إليسا أطلقت مؤخراً كليب "كرهني" مع المخرجة إنجي جمال إلا أنّه لم يحز على النجاح نفسه الذي حازه كليب "إلى كل اللي بيحبوني".
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