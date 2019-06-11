رامي عياش لصحافية لبنانية: أنت عار على الصحافة

تخلّى الفنان رامي عياش عن لباقته، وقرّر مهاجمة منتقديه بقسوة، فردّ على الصحافية رحاب ضاهر التي انتقدت كليب "يا حلاوة السكر" بقسوة واصفاً إياها بالعار على الصحافة.

فقد كتبت رحاب تعليقاً على الكليب الذي جمع رامي بالفنانة فيفي عبده

"بخصوص فيديو كليب رامي عياش الجديد يا سكاكر السكر. اول شي جاكيت ماجد المهندس ما بتقطع. ثاني شي بالنسبة إلى الغنية والكليب أكثر من مرة لا بتنسمع ولا بنتشاف، ثالثا انه فوفا صارت كثير مستهلكة عالشوسيال ميديا فا ما عادت مادة دسمة والحوار اخر الكليب ودلع فيفي بيوجع القلب".

رامي ردّ على رحاب فاعتبر أنّ ما كتبته معيباً وكتب عبر حسابه على "تويتر": "لغتك لغة شارع . ورأيك ليس قريبا حتى من النقد . انا بس مع الصحافة المحترمة ومع اي رأي يقال باحترام . نوعك صار عار عالصحافة .و ماجد المهندس محترم مش هيك بينحكا يا عيب الشوم عليكي".

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ولم ينسَ رامي أن يقوم بعمل منشن للفنان ماجد المهندس، ليتلقى سيلاً من التعليقات بين من أيده برده، وبين من دعاه إلى الترفّع عن مثل هذه الأمور التي تشوّه صورته.

أما الصحافية فالتزمت الصمت ولم تعلق على رد رامي.