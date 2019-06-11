محمد إمام يوجّه رسالة إلى السقا... فهل يقصد مضايقة محمد رمضان؟

مازح الفنان محمد عادل إمام، صديقه أحمد السقا، من خلال حسابه على إنستجرام، حيث نشر صورة له برفقة الأخير وهو يحتضنه من الخلف داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية.

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وعلق «محمد» على الصورة قائلاً: «اللي كسر الدنيا زينا حنقوله يا عمنا.. هوجان بيمسي على ولد الغلابة»، وذهب البعض إلى أن محمد إمام قصد مضايقة الفنان محمد رمضان، الذي كان يشارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل «زلزال» ولم يحقق النجاح الذي توقعه الجمهور.

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وشارك محمد إمام فى بطولة مسلسل هوجان كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، عايدة رياض و«أوس أوس»، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة «سينرجي».