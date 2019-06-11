تعرف على طريقة ” واتس آب ” الجديدة في حماية الصور الشخصية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يونيو 2019 03:57 مساءً - قرر تطبيق واتس آب إضافة تعديل جديد له سيمنع المستخدمين من حفظ الصور الشخصية لأصدقائهم الذين يشاركونهم المحادثات من دون علمهم كما هو متاح الآن .

حيث أزالت الشركة تلك الخاصية في التحديث الجديد لها فلن يستطيع المستخدم حفظ صور الأصدقاء بالطريقة المعهودة بالنقر على الصورة ثم حفظها على الهاتف .

ولكن سيكون لمن يريد حفظ الصور الشخصية للأصدقاء استخدام خاصية التقاط صورة للشاشة التي تتوفر في جميع الهواتف .

وبدأ واتس آب بخطوة إزالة خاصية حفظ الصور الشخصية على نظام تشغيل أندرويد وسيشمل التحديث الجديد إزالتها من نظام أبل أيضا .

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ولم تعلن واتس آب عن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة ولكن من المتوقع أن تكون في اتجاه حماية خصوصية المستخدم .

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من حادثة التسلل الإليكتروني التي استهدفت تطبيق التراسل الفوري .

وكان واتس آب حث المستخدمين على تحديث تطبيق واتس آب بتنزيل أحدث نسخة منه بعد بلاغ أفاد بأن المستخدمين يمكن أن يتعرضوا لبرنامج تجسس خبيث على هواتفهم دون علمهم عن طريق قيام المهاجمين بالاتصال بالأشخاص المستهدفين باستخدام خاصية الاتصال على واتس آب .