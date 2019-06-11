لقطات رومانسية تجمع جينيفر أنستون وآدم ساندلر على السجادة الحمراء

متابعة بتجـــــــــرد: سرق النجمان جينيفر أنستون وآدم ساندلر على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمهما الجديد Murder Mystery والمقرر عرضه على “نيتفلكس”.

وشوهدت بطلة مسلسل “فريندز” البالغة من العمر 50 عامًا، وهي ترتدي فستانًا لافتًا من الجلد الأسود، بلا أكمام وفوق الركبة مع حزام أسود يلف وسطها، فيما كانت ترتدي سوارًا على كل معصم، وحذاء بكعب عالِ أسود اللون.

وعلق العديد من المتابعين على حركة “أنستون” اللافتة مع “ساندلر” “52 عاماً” خلال العرض الأول الذي أقيم في مسرح ريجنسي فيلدج في ويستوود، كاليفورنيا مساء الاثنين، وذلك على الرغم من اصطحاب الممثل الكوميدي لزوجته جاكي.

“Murder Mystery” ليس التعاون الأول بين الممثلين الشهيرين، حيث سبق لهما الاشتراك في بطولة الفيلم الكوميدي “Just Go With It” لعام 2011 من قبل، ومن المفترض أن يعرض فيلمهما الجديد يوم الجمعة 14 يونيو.