محمد صلاح يستعرض قوامه الرياضي خلال رحلة بحرية – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: يشارك عدد من نجوم كرة القدم أجواء رحلاتهم السياحية خلال عطلة الصيف مع متابعيهم، بعيداً عن الأجواء الرياضية التنافسية.

واختار النجم المصري محمد صلاح أن يمضي إجازته في منطقة الجونة الساحلية، قبل انضمامه الى معسكر المنتخب المصري استعداداً لبطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019.

ونشر هداف الدوري الإنكليزي صوراً على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال رحلاته البحرية، حيث استعرض مهاراته في صيد الأسماك بالبحر الأحمر.

ولفت محمد صلاح الأنظار وأشعل الإنترنت بقوامه الرياضي المنحوت وعضلاته المفتولة.