بوراك أوزجفيت: طفلي لا يدعنا نرتاح أنا وفهرية!.. وسيارته تلفت النظر بلوحتها ونوعها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رصدت عدسات الصحافيين النجم التركي، بوراك أوزجفيت، خلال خروجه من أحد المحال التجارية، وقضائه وقتًا مع أصدقائه، وأكد أوزجفيت للصحافيين أنه وزوجته فهرية أفجان، لم يسافرا خلال عطلة عيد الفطر، كما اعتادا في السابق، وذلك من أجل البقاء مع ابنهما "كاران" وقضاء إجازة عيدٍ عائلية.

ووصفَ أوزجفيت ابنه بـ"الجميل"، إلا أنه لا يدعهما يرتاحان أبدًا، رافضًا الإجابة بشكلٍ مباشر عن عدم نشر أي صورةٍ للطفل حتى الآن.

وشوهد النجم التركي، وهو يقود سيارة جديدة، من نوع فيراري 360 باللون الأزرق، وأكثر ما لفت الانتباه بهذه السيارة هو لوحتها التي حملت الأحرف "KAR"، وهي تشكلُ الحروف الثلاث الأولى من اسم طفله.

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وكانت النجمة التركية فهرية أفجان قد أنجبت طفلها الأول "كاران"، في شهر أبريل الماضي.

وعلى الصعيد الفني يستعد جمهور الفنان التركي بوراك أوزجفيت، لمتابعة مسلسله الجديد "قيامة عثمان"، والمقرر عرضه قريبًا وفي موسم المسلسلات التركية، خاصة بعد انتهاء الحلقة الأخيرة من الموسم الأخير من مسلسل "قيامة أرطغرل"، الذي حقق نجاحًا في تركيا والوطن العربي.