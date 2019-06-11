باسل خياط ضيف حلقة "أكلناها" المقبلة.. فهل يضع باسم ياخور بمأزق آخر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يواجه الفنان السوري، باسم ياخور، العديد من الانتقادات بعد عرض كل حلقة من برنامج "أكلناها" الذي يقدمه، وذلك بسبب طبيعة البرنامج القائمة على وضع الضيف والمضيف أمام أسئلة محرجة يجب عليهما الإجابة عنها أو تفاديها بتناول طعام "مُقرف".

فبعدما أثارت إجابة باسم ياخور بشأن تفضيله الكاتب سامر رضوان على ممدوح حمادة غضب الأخير؛ ما دفعه لمهاجمته عبر فيسبوك ثم سحب الهجوم، أثارت إجابته حول نسرين طافش وعمليات التجميل وطلبه منها التوقف عن إجراء المزيد من هذه العمليات، غضب جمهور الفنانة السورية أيضًا، فيما التزمت طافش الصمت المتعلق بالتصريح..

ولم يتوقف الأمر عند باسم ياخور، حيث واجه عدد من النجوم الذين حلوا ضيوفًا على برنامجه بعض المشاكل بهذا الصدد، منهم الفنانة شكران مرتجى حين رفضت الاختيار بين النجمتين: ماغي بوغصن وأمل عرفة؛ ما أغضب الأخيرة وقامت بنشر رسالة عتب لـ"مرتجى".

كما تعرض ضيف الحلقة الماضية من البرنامج الفنان معتصم النهار، لموقف محرج عند محاولته التهرب من الاختيار بين نجمات سوريا ولبنان من حيث الأفضل موهبة، ففي البداية حاول ربط الجواب بالعدد واعتبار أن نجمات سوريا أكثر عددًا، إلا انه في النهاية انسحب وقرر تناول الطبق الذي أمامه.

Advertisements

ويبدو أن الحلقات المثيرة للجدل مستمرة في البرنامج؛ إذ أعلن ياخور عبر إنستغرام عن ضيف حلقته المقبلة، وهو الفنان باسل خياط، حيث نشر باسم ياخور فيديو تشويقيًا من الحلقة، يكشف عن توجيه المقدم سؤالاً محرجًا لخياط حول أسوأ ممثلة لبنانية بنظره، في المقابل وجّه الأخير سؤالاً محرجًا لياخور عن المقارنة بين الفنانات: ميس حمدان، وورد الخال، ونادين نسيب نجيم.

يُشار إلى أن الفنان باسم ياخور كان اختار باسل خياط الأفضل من بين قصي خولي وتيم حسن في إجابته عن أحد الأسئلة ضمن البرنامج، كما وجه دعوة له بالعودة إلى الدراما السورية مؤكدًا انه يملك موهبة مميزة.