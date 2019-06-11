شكرا لقرائتكم أحلام تفتتح موسم جدة الغنائي.. وحضور جماهيري لافت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - افتتحت المطربة الإماراتية أحلام، موسم جدة الغنائي في جدة، على مسرح الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع أحلام.
وقدمت النجمة الإماراتية خلال الحفل باقة من أفضل أغانيها ومنها: "والله احتاجك أنا، أبغاك حي، مستغرب، رأس قمة، بغيضك"، وغيرها من أغانيها الشهيرة.
من جهته، قال عبد الله مخارش، المشرف على الفعاليات الفنية في هيئة الثقافة السعودية: "غايتنا إرضاء الجمهور السعودي المتذوق للفن، وأحلام قامة فنية لها جمهورها".
وأضاف: "اختيار أحلام جاء بناءً على طلب الجماهير في جدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي"
يُذكر أن هذا الحفل هو الثالث لأحلام بالسعودية بعد إحيائها حفلين للعائلات في الرياض، أقيما يومي 21 و22 أذار/مارس الماضي.
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