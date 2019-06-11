شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد جى جى حديد تخطف الأنظار بإطلالتها فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف النجمة و السوبر موديل الشهيرة جي جي حديد أنها واحدة من أهم وأرقي إيقونات الموضة في العالم ، ليس فقط علي منصات العرض لكن أيضا خلال حياتها اليومية و بحضورها الحفلات والمهرجات الكبرى.

التقطت عدسات مصوري " البابارتزي" عدة صور لجي جي حديد ذات الـ 24 عام وهي تتحول في احد شوارع نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .

ظهرت جي جي حديد مرتديه " jumpsuit " ذو تصميم مميز خطف انظار الكثير من المعنيين بالازياء و الموضة ، و هو واحد من أهم تصميمات دار أزياء " Isabel Marant " ووصل سعره الي 385 جنية استرليني .

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جي جي حديد (2)