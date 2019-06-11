شاهد.. ردة فعل حليمة بولند بعد تحطيم سيارتها في قرطبة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يونيو 2019 03:01 مساءً - كشفت الإعلامية الكويتية ​حليمة بولند​ عن تعرض سيارتها للتحطيم أمام منزلها في قرطبة.

ونشرت حليمة بولند فيديو للسيارة بعد الاضرار التي لحقت بها، وقالت: “شوفوا سيارتي دعمت اليوم وشوفوا وين عند باب بيتي في قرطبة.. الحمد الله إنه بيتي كله كاميرات وصوروا لوحة السيارة ورقمها وراح اطلع منو اللي دعمني وأقولكم”.

وتابعت حليمة بولند قائلة: “أهلي راحو الشرطة عشان يطلعون السيارة حق منو.. وهحط اسم اللي دعمني عشان يكون عبرة لمن لا يعتبر.. والحمدلله في الحديد ولا فيني”.