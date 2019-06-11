منى العتيبي ابنة الهام الفضالة وزوجها يشعلان مواقع التواصل.. شاهد ماذا فعلا!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يونيو 2019 03:01 مساءً - شر نواف الخالدي زوج منى العتيبي إبنة الفنانة الكويتية إلهام الفضالة على حسابه على “سناب شات” فيديو كشف فيه المفاجأة التي حضرتها له زوجته في يوم ميلاده.
وبدا أنها أعدت له قالب حلوى مميزاً حظي بإعجابه ما دفعه إلى شكرها والتغزل بها. وقال لها: “بعد عمري حبيبتي إنت مشكورة يا بعد عمري الله لا يحرمنا منك”.
كما نشر نواف الخالدي صورة لها وهو يقبل رأس زوجته منى العتيبي وعلق عليها: “ما أنحرم منك”.
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وقد تعرّضت منى العتيبي وزوجها نواف الخالدي لموجة من الانتقادات، إذ رأى الكثير من المتابعين أنهما يحاولان لفت الأنظار إليهما بأي ثمن.
ويشار الى ان الهام الفضالة كانت قد كشفت في فيديو سابق جمعها مع زوج ابنتها الخالدي أنها تعتزم إطلاق اسم إلهام على طفلتها المنتظرة.
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