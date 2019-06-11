امرأة إثيوبية تؤدي امتحان الثانوية العامة بعد نصف ساعة من ولادة طفلها

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يونيو 2019 03:01 مساءً - ” ألماز ديريسي ” امرأة إثيوبية في الحادية والعشرين من عمرها قامت بتأدية امتحان الثانوية العامة بعد نصف ساعة فقط من ولادتها لطفلها .. وأن المولود بصحة جيدة .
وقالت ألماز ل ” بي بي سي ” إنها كانت تأمل في أن تؤدي امتحاناتها قبل الولادة ولكن تم تأجيل الامتحانات بسبب رمضان .
وعن تعب الولادة وآلام المخاض قالت : ” إنني كنت أتأهب لتأدية الامتحان فلم يكن مخاضي صعبا بالمرة ” وأن المخاض جاءها قبل فترة قصيرة من بدء الامتحانات .
وأن الدراسة أثناء الحمل لم تكن شاقة ولم ترد التأجيل والانتظار سنة أخرى للتخرج .
وأدت ألماز امتحانات اللغة الإنجليزية والأمهرية والرياضيات في مستشفى ” كارل مينو ” وتأمل أن تؤدي بقية الامتحانات في اليومين القادمين في القاعة المخصصة لذلك .
وقال زوجها إنه كان عليهم إقناع المدرسة بالسماح لزوجته بتأدية الامتحانات في المستشفى .
وتريد الأم أن تأخذ دورة دراسية لمدة سنتين تعدها للجامعة .
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