بعد الهجوم عليها.. أمل عرفة تعلن اعتزالها للفن

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة، اعتزالها الفن نهائيًا وذلك بعد الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرًا بسبب مسلسلها الأخير “كونتاك”.
وقالت أمل عرفة، عن قرار اعتزالها للفن: “سأتركه لأهله هذا آخر كلام عندي”.
وأضافت: “أشعر بالقرف النهائي، ربما تعيلني أيّ مهنة أخرى على الحدود الدنيا من الحياة الكريمة، بطريقة أفضل مما يحصل معي في هذه المهنة”، وذلك وفقًا لصحيفة “الأخبار”، اللبنانية.
وكانت أمل عرفة، قد تعرضت لانتقادات واسعة بسبب حلقة الكيماوي في مسلسل “كونتاك”، الذي عرض في رمضان 2019 على قناة “لنا”، واعتبره البعض سخرية من ضحايا القصف والهجمات الكيميائية التي ينفذها النظام السوري على المدنيين، والمشكك في الوقت نفسه بمتطوعي الدفاع المدني المعروفين باسم “أصحاب الخوذ البيضاء”.
مسلسل “كونتاك”، من بطولة أمل عرفة، ومحمد حداقي، وغزوان الصفدي، وحسام تحسين بيك، وغادة بشور.
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