رولا سعد تغني شعبي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهت المطربة اللبنانية رولا سعد، مؤخرا، من تسجيل أغنية “سينجل” جديدة تحمل عنوان “دا على ماما يا بابا”، من كلمات وألحان تومي، وتوزيع عمرو الخضرى، وهندسة صوتية خالد رؤوف.

ومن جانبه قال موزع الأغنية عمرو الخضرى، في تصريحات صحفية، إنه سعيد بالتعاون مع رولا سعد لأول مرة، موضحاً أن الأغنية شعبى باللغة المصرية، ويقدم بشكل جديد ومختلف عن أعمال رولا الغنائية التى قدمتها من قبل، مشيراً إلى أن رولا مطربة تستطيع غناء جميع أشكال وألوان الأغنية ولديها قدرة كبير فى اختيار ما يناسبها حتى يليق على صوتها، ومن المقرر أن يتم تصويرها بشكل فيديو كليب خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكانت آخر أعمال رولا سعد هو المسلسل اللبنانى “مجنون فيكى” مع المطرب يورى مرقدى ، مى صايغ، تاتيانا مرعب، جو طراد، انطوانيت عقيقى، البان خوند، جوانا كركى، شيرين الحاج، على عمار، روزى الخولى وعدد من فنانين آخرين، ومن تأليف فراس جبران، إخراج ندلى قدبح