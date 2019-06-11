ابنة عزت أبوعوف: والدي حالته مستقرة ويستجيب للعلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت المخرجة مريم أبو عوف، ابنة الفنان المصري الكبير عزت أبو عوف، عن استقرار حالة والدها الصحية بعد إصابته بهبوط حاد وارتباك وظائف الجسم؛ ما استدعى دخوله العناية المركزة الأسبوع الماضي.

وقالت مريم لـ"العين الإخبارية": "والدي بدأ يستجيب للعلاج منذ ساعات، وحالته مستقرة إلى حد كبير لكنه ما زال في العناية المركزة والزيارة ممنوعة عنه تماما بأمر الطبيب المعالج".

وتابعت: "والدي يحتاج دعوات الطيبين له بالشفاء والخروج من أزمته الصحية"، مشيرة إلى عدم وجود علاقة بين تدهور حالته الصحية والعملية الجراحية التي أجريت له في القلب 2012.

وآخر ظهور للفنان الكبير عزت أبو عوف على الشاشة كان في شهر رمضان الماضي مع المطرب المصري عمرو دياب، في إعلان لإحدى شركات الاتصالات، أما آخر عمل فني شارك فيه كان الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي".



