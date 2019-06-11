ملكةُ جمال الفلبين تكشفُ عن أصولها الفلسطينية.. وتقدم وصلة رقصٍ شرقي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُوجت الشابة غازيني كريستيانا غانادوس، 23 عامًا، بلقب ملكة جمال الفلبين بعد منافسةٍ خاضتها مع 40 فتاة.

وكانت غازيني، التي تعملُ في مجالٍ عرض الأزياء، والتي تخرجتْ من جامعة سان خوسيه - ريكوليتوس، تخصص سياحة، قد كشفت في وقتٍ سابق، عن أصولها العربية التي تعودُ إلى دولة فلسطين.

وأكدت ملكة جمال الفلبين الحالية، والتي تحمل بعض الملامح الشرقية، على أنها لم يحدث أن التقت بوالدها الفلسطيني أبدًا طوال حياتها، وتأمل أن تكون هذه المسابقة وسيلةً من أجل لقائه.

وأضافت أنها تشعر بالفخر بسبب أصولها العربية، كما إنها تعشق الموسيقى الشرقية، حيث تم تداول فيديو من المراحل الأولى للمسابقة في شهر نيسان/إبريل الماضي، تظهر فيه غازيني وهي تقدم وصلة رقصٍ شرقي.

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وبعد حصولها على اللقب، عبّرت غازيني عن سعادتها واصفةً ما حققته بـ "الإنجاز"، وأكدت في تصريحاتٍ لها، على أنها ستحرصُ على العمل في مجال حقوق المرأة، ورعاية المسنين في الفترة القادمة.

وهذه ليست المرة الأولى، التي تحصد فيها غازيني، وهي من مواليد مدينة دابيتان لقباً يخص الجمال، إلا ان هذا اللقب سيساعدها على خوض مسابقة ملكة جمال الكون العالمية، والتي أكدت في أكتر من مناسبة أنها تسعى إليها، وتتمنى أن تحقق فيها نتيجةً جيدة.