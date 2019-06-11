بلقيس تُطرب الجمهورالسعودي.. وتطل بفستان مرصع بحبات اللؤلؤ

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحيت المطربة بلقيس حفلها الغنائي في السعودية بمنطقة جازان، ضمن فعاليات "عيد جازان" برعاية الهيئة العامة للثقافة، وذلك على المسرح الحضاري بمركز الأمير سلطان.

وقدمت بلقيس باقة من أغانيها وسط تفاعل واضح من الجمهور، فيما أشاد الحضور بما قدمته الفنانة من أداء غنائي مميز.

وكانت الفنانة بلقيس روجت لحفلها عبر تطبيق سناب شات، وقالت إنها بحثت عن أبرز الأغاني الجازانية، خاصةً الفلكلورية التراثية، بما في ذلك الأغاني "التهامية"، لتقديمها لجمهورها.

وارتدت بلقيس في الحفل، فستانًا أزرق اللون بقصة القفطان، وبياقة عالية مشكوكة بالأحجار اللامعة وحبّات اللؤلؤ، ورفعت شعرها بتسريحة ناعمة أظهرت مكياجها الترابي وأقراطها الماسية.

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وترنَّمت بلقيس خلال الحفل بأجمل أعمالها الغنائية، إضافة إلى عدد من الأغاني الوطنية، منها "فوق هام السحب" و"عاش سلمان".

وكان لصبيا وجازان نصيب من الحفلة، حيث أبهرت بلقيس جمهورها بأغنية مثل "صبيا في الغواني ما تشوف"، حيث تفاعل معها الحضور بالتصفيق الحار، وأغان في الخطوة الجنوبية و شاركت معها الفرق الشعبية في الرقص.

وأعربت بلقيس عن سعادتها عبر تغريداتها بتويتر: "لا تتخيلون حجم سعادتي بهذا الحفل الكبير الذي جمع كل الأطياف والفئات العمرية. أود أن أتوجه بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وأخي العزيز والصديق المشرف على الفعاليات الفنية في السعودية عبدالله مخارش على جهودهما الكبيرة، وتواصلهما، ودعمهما الدائم والراقي والرائع، والتسهيلات والاتصالات والمتابعة لكل صغيرة وكبيرة".