صور..سيلينا جوميز بالبيجاما في نيويورك بعد عرض فيلمها The Dead Don't Die

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة العالمية سيلينا جوميز محبيها ومعجبيها بإطلالتها المذهلة خلال توجهها لحضور الـ " after-party " بعد العرض الخاص بفيلمها " The Dead Don’t Die " في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية .

وقد حصدت سيلينا جوميز ذات الـ ( 26 عام ) مرتديه ملابس من القطيفة باللون الأسود اشبه بالـ " بيجاما" خطفت اذهان المعنيين بالأزياء و الموضة.

فيلم "The Dead Do Not Die" من تأليف و اخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراي وتيلدا وينستون وغيرهم، وتدور الاحداث في مدينة سنترفيل الهادئة، يجد السكان أنفسهم في قتال حشد من الزومبي، حينما يبدأ الأموات في الاستيقاظ من قبورهم.



سيلينا جوميز

