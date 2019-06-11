شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف احتفلت سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنتها تاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنتها تاليا الثامن، متمنيه لها السعادة والنجاح فى حياتها. ونشرت سيرين عبد النور، صورتين من عيد الميلاد، عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت فى الصورة الأولى وهى تحتضن ابنتها وسط وأمامهما تورتة عيد الميلاد والصورة الثانية ظهرت تاليا مع والدها فريد. وكتبت سيرين، على الصور، قائلة: " وجودها بدنيتي حياة بكل معنى الكلمة يا قطعة من قلبي بتمنا لك تعيشى العمر كله بفرح ونجاح الله يحميكى عيد ميلاد سعيد ابنتى". Advertisements و آخر اعمال سيرين عبد النور مسلسل الهيبة الجزء الثالث ومن بطولة تيم الحسن، وعرض فى رمضان الماضى، وتعتبر أحداث الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة"، هى استكمال ﻷحداث الجزء اﻷول و الثانى.



بوست سيرين عبد النور

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. كيف احتفلت سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنتها تاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.