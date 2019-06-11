شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة باسم الكاتب لينين الرملى فى المهرجان القومى للمسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان الكبير أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان القومى للمسرح المصرى أن الدورة الثانية عشر من عمر المهرجان ستشهد استحداث مسابقة وجائزة دائمة فى التأليف المسرحى تحمل اسم الكاتب الكبير لينين الرملى.

وأوضح عبد العزيز أن الهدف من الجائزة هو خلق جيل جديد من المبدعين الشباب فى الكتابة والتاليف المسرحى، ويأتى ذلك انطلاقا من اهتمام الدولة بتكريم وتخليد مبدعيها وتقديرا لإسهامات لينين الرملى فى مجال الكتابة المسرحية ومشواره الفنى والأدبى الحافل، الذى امتد لما يقرب من نصف قرن تناول خلالها قضايا المجتمع بأعمال فنية وأدبية أثرت الحركة المسرحية بمصر.

Advertisements

وجاء هذا القرار بعد اجتماع اللجنة العليا للمهرجان وموافقة وزارة الثقافة على القرار، وتضم اللجنة العليا للمهرجان القومى نخبة من المسرحيين المصريين من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، ففى مجال النقد تم اختيار الناقد والكاتب محمد بهجت الذى له الكثير من المؤلفات المسرحية والمقالات النقدية، ومن جيل الشباب انضمت للجنة العليا الناقدة الشابة رنا عبد القوى وهى أيضا من جيل النقاد الجدد الذين لهم فكر ورؤى متطورة للمسرح .

وتضم اللجنة أيضا الفنانة عزة لبيب وهى فنانة مسرحية متميزة ومهتمة بمجال مسرح الطفل، كما وقع الاختيار على الفنانة فاطمة محمد على، وهى من الفنانات اللاتى حصلن على جوائز عديدة فى المهرجان القومى للمسرح المصرى من قبل، وهى فنانة تعشق المسرح ولها الكثير من الأعمال التى تنال جوائز وآخر أعمالها مسرحية "الطوق والأسورة" التى تعرض حاليا.

ومن ضمن أعضاء اللجنة أيضا الفنان والمخرج الشاب أحمد السيد وهو من جيل المخرجين الشباب وتولى من قبل إدارة "مسرح أوبرا ملك" وقدم من خلاله العديد من التجارب المسرحية المهمة وأسس هناك مهرجان مسرحي للشباب بعنوان " كيميت "، لإعطاء فرصة كبيرة للمواهب الشابة للظهور والتنافس وتقديم أفضل ما لديهم، وآخر أعضاء اللجنة هو المنتج هشام سليمان الذى له اهتمام خاص بالمهرجانات المصرية ويسعى دائما لظهورها بشكل محترف ومنظم.