الجمعة.. ماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا في بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: تستعد المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، لإحياء حفلا غنائيا كبيرا في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري. ونشرت "ماجدة" البوستر الدعائي للحفل، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "لبنان". يذكر أن ماجدة الرومي تستعد لتقديم أغنية "لا تزعل مني وتروح"، وهي أغنية لبنانية شعبية، من كلمات وألحان إيلي شويري.

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