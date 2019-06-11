صور| بسبب صلاح.. أمينة خليل تريند تويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

دخل هاشتاج أمينة خليل قائمة تريند تويتر، وجاء في المركز الثالث، بعد نشرها صورة مع اللاعب الدولي محمد صلاح، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر حسابها على إنستجرام.

وانتشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعيد نشرها مئات المرات عبر حسابات موقع تويتر مع تعليقات مختلفة، كما حظيت الصورة بأكثر من 300 ألف إعجاب عبر حساب أمينة خليل على إنستجرام.

وكانت أمينة قد علقت على الصورة: "كان الشرف ليا"، وجاءت الصورة خلال تواجد كل منهما في الجونة، لقضاء عطلة صيفية، فيما يستعد محمد صلاح للانضمام للمنتخب الوطني للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.