محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شاركت الفنانة صبا مبارك في تحدي "خطوة مع اللاجئين"، معلنة عن تحديها لإنجي المقدم وآسر ياسين، عبر حسابها الشخصي بموقع "توتير". ونشرت "صبا" مقطع فيديو لها ظهرت فيه بالملابس الرياضية بعد قطع مسافة مشي 2000 خطوة، وتبدو عليها مظاهر التعب والإرهاق. وقالت: "صباح الخير، أنا خلصت 2000 خطوة، في تحدي خطوة مع اللاجئين، وبتحدي أصحابي إنجي المقدم وآسر ياسين والفانز". تحدي "خطوة مع اللاجئين" هو قطع مسافة 2000 خطوة مشي؛ تضامنًا مع اللاجئين الذين يقطعون مسافات كبيرة في اللجوء لبلدان أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| صبا مبارك تتحدى إنجي المقدم وآسر ياسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.