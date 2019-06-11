منتج "الممر" لـ"الخليج 365": راهنت على الجمهور والفيلم مغامرة غير محسوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المنتج هشام عبدالخالق، إن فكرة تقديم فيلم "الممر" كانت لديه منذ عامين تقريبًا؛ لرغبته الشديدة في تقديم عمل فني يتناول بطولات قواتنا المسلحة، ويعيدينا للأفلام الحربية التي غابت عن شاشتنا لسنوات طويلة.

وأضاف عبدالخالق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "رغبتي كانت أكيدة في تقديم الفيلم وتأكدت بعد تواصلي مع الشئون المعنوية التي وافقت على أن تمدنا بالمعدات الحربية، لأنني لم أكن أستطيع توفيرها دون مساعدتهم".

وشدد عبدالخالق على أن ميزانية أي فيلم هي مغامرة يخوضها المنتج، لكن في حالة "الممر"، كانت مغامرة غير محسوبة، لأنها تعدت السقف الطبيعي لأي فيلم، مضيفًا "أحب المغامرات وهذا ما فعلته في كثير من أفلامي عندما قدمت (الجزيرة 2) وفيلم (تيتو) الذي (خض) الناس في الأكشن والميزانية، فما يهمني تقديم عمل جودته عالية بتوفير كل ما يحتاجه".

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وفضّل عبدالخالق عدم تحديد ميزانية "الممر"، متابعًا "الفيلم ميزانيته تخطت ميزانية أي فيلم من المعروض حاليًا، لكن لن أحددها"، مشيرًا إلى أن المنتجين يبتعدون عن تقديم الأفلام الحربية لأنها مجهدة جدًا وتحتاج لرغبة أكيدة، وفريق عمل كبير ومخرج يؤتمن على الميزانية، حسب قوله.

واختتم بالتأكيد على أنه راهن على الجمهور، مضيفًا "الجمهور شاهد عمل مختلف، ففي ظل المنافسة بين الأفلام في عيد الفطر، قدمنا له جزء من تاريخ مصر وفي نفس الوقت عمل اجتماعي، رومانسي، أكشن وحربي".

"الممر" تأليف وإخراج شريف عرفة، شارك في كتابة الحوار إلى جانب أغاني الفيلم الشاعر أمير طعيمة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، محمد جمعة، محمد الشرنوبي، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، إنتاج هشام عبدالخالق.