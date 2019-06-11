رانفير سينغ يفقد أحد معجبيه في حادث مفاجىء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 يونيو 2019 01:45 مساءً - فقد نجم بوليوود رانفير سينغ Ranveer Singh أمس الإثنين 10 حزيران/يونيو، أحد أهم معجبيه الشاب Jatin Dulera إثر حادث مفاجىء أودى بحياته، وعبّر سينغ عن حزنه الشديد لرحيل معجبه من خلال السوشيال ميديا.



رانفير نشر مجموعة صور برفقة معجبه الراحل، عبر انستقرام، حيث أفادت التحقيقات أنّ Jatin فقد وعيه في أحد الحمّامات إثر انخفاض في الأوكسيجين، وأدى ذلك إلى رحيله.

رانفير حزين على رحيل معجبه الشاب

وعلّق سينغ على الصور التي نشرها عبر انستقرام بالقول: "توفي أحد المعجبين لديّ الذين كانوا مرحين ومقربين لكل أعمالي، Jatin Dulera رحل اليوم إثر حادث مفاجئ، حيث كان يستعد للذهاب إلى المكتب وانهار في حمّامه مع توقّف في النفس، لقد كان Jatin سعيدًا في سن المراهقة، ولم يكن له عادات سيئة على الإطلاق. لقد فقد والده في سن مبكّرة للغاية، ولديه إخوان أصغر سنًّا. تعمل والدته في شركة حكومية ، وكان يعمل في المبنى الذي يوجد به مكتب النجم فرحان أختر Farhan Akhtar في باندرا."



وأضاف رانفير بالقول: "إنه أحد المتابعين الملتزمين لديّ على السوشيال ميديا، وكم من مرات كان يخبرني بكامل أخبار المشاهير وأماكن وجودهم، وأحيانًا كان يساهم بمقاطع فيديو لي، لكنه لم يطلب مني أن يُنسب إليه الفضل في ذلك، كما سألني إن كان يمكنه الانضمام إليّ، لقد جرت جنازته في حديقة شيفاجي، حيث حضر حوالى 700 من أصدقائه. أقول لك يوم وداعك حافظ على ابتسامتك Jatin، كما فعلت دائمًا ، سنفتقدك."

رانفير مع معجبه الراحل



مهنيًّا، يستعد رانفير لإطلاق فيلمه الجديد "83" إخراج كبير خان Kabir Khan، ومن المتوقع أن يتم إصدار الفيلم في أبريل/نيسان من العام 2020، حيث سيتم إصداره بثلاث لغات، هي الهندية والتاميلية والتيلجو، ويتناول الفيلم فترة كأس العالم عام 1983، الذي فازت به الهند تحت قيادة كابيل ديف، وسيُرى رانفير وهو يلعب دور لاعب الكريكيت السابق.