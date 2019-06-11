أحيا الفنان المصري عمرو دياب، حفله الغنائي الثاني في مدينة جدة الساحلية، وذلك ضمن فعاليات موسم جدّة الغنائي، التي تُقام في الواجهة البحرية بمدينة جدة.
وامتلأت الصالة المغلقة لمدينة الملك عبدالله الرياضية التي احتضنت الحفل، بجمهور من الجنسين الذين تفاعلوا بشكل لافت بترديد الأغاني معه أو بالتصفيق والصراخ في بعض الأحيان طوال أكثر من ساعتين من الغناء المتواصل.
وقدم “عمرو دياب” عدد كبير من أغانيه منها ”قمرين“، التي أطلقها عام 1999، وتبعها بأغاني: ”شوقنا، والله بحبك موت، وهي عاملة ايه دلوقت، ده لو اتساب“، وغيرها.
ويُعد هذا هو الحفل الثاني لعمرو دياب في جدة، بعد نجاح حفله الأول الربيع الماضي، والذي حضره حوالي 10 آلاف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور: عمرو دياب يُشعل ثاني حفلاته في جدة.. وهكذا تفاعل معه الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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