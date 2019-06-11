بعد اتهامهم بالتأخر.. ريماس منصور تعتذر للدفاع المدني وتشكرهم على جهودهم

اعتذرت الفنانة ريماس منصور، للدفاع المدني بعد أن اشتكت من تأخر وصولهم إلى شقتها المحترقة، وقدمت الشكر لهم على جهودهم.

وأوضحت الفنانة أنها لم تنتبه للوقت حينها، وأن ما بدر منها من انتقادها للدفاع المدني كان بسبب الخوف والارتباك الذي مرت به وقت الحادث، مشيرة إلى أنه بالرجوع إلى سجل المكالمات وجدت أن الفرق بين أول وآخر اتصال للدفاع المدني كان 5 دقائق.

يذكر أن فرق الدفاع المدني بالرياض تمكنت من إخماد حريق اندلع في شقة الفنانة ريماس منصور، نتج عن تماس كهربائي بالمكيف، فيما اشتكت الفنانة من تأخر الدفاع المدني في مباشرة الواقعة.