يُحيي المطرب محمد حماقي حفلًا غنائيًا ضخمًا على المسرح الروماني في الواجهة البحرية بالمملكة العربية السعودية، وذلك مساء السبت المقبل.
من المقرر أن يقدم "حماقي"، خلال الحفل، مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، منها: "كل يوم من ده،
يذكر أن المطرب محمد حماقي أحيا حفلًا جماهيريًا بمنطقة الدمام بالسعودية، وذلك ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر السبت.. محمد حماقي يشعل المسرح الروماني في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.