السبت.. محمد حماقي يشعل المسرح الروماني في السعودية

يُحيي المطرب محمد حماقي حفلًا غنائيًا ضخمًا على المسرح الروماني في الواجهة البحرية بالمملكة العربية السعودية، وذلك مساء السبت المقبل.

من المقرر أن يقدم "حماقي"، خلال الحفل، مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، منها: "كل يوم من ده،

وعمره ما يغيب، صور، م البداية، وافتكرت، وما بلاش".. وغيرها.

يذكر أن المطرب محمد حماقي أحيا حفلًا جماهيريًا بمنطقة الدمام بالسعودية، وذلك ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك.