الخميس.. محاضرة بعنوان "مستقبل الطاقة الشمسية في مصر"

تنظم مكتبة مصر العامة بالدقى، فى الخامسة مساء الخميس المقبل، ندوة بعنوان "مستقبل الطاقة الشمسية في مصر".
ومن المقرر أن يقدم الندوة الدكتور المهندس هاني النقراشي، خبير الطاقة المتجددة، وعضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس
تتناول المحاضرة مستقبل الطاقة الشمسية في مصر في ظل تميزها مع التخزين الحراري، وإلقاء الضوء على إبداع أبنائها في تطويع الطاقة الشمسية.
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