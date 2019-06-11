قصر المنارة للمؤتمرات يستضيف "الممر" في عرض خاص

شهد قصر المنارة للمؤتمرات، مساء أمس الإثنين، عرضًا خاصًا لفيلم "الممر"، بحضور عدد من نجومه، من بينهم إياد نصار ومحمد فراج وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسني ومحمد جمعة.

حضر العرض نخبة كبيرة من نجوم الإعلام والنقاد ورؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة، وعدد من صُنّاع السينما ورجال الأعمال.

أعرب الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس تحرير الوفد ـ خلال حضوره العرض الخاص ـ عن إعجابه بالفيلم، الذي يُعيدنا لنوعية أفلام غابت عنا لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن هذا العمل الضخم والمميز ينتمي لنوعية أفلام لم نقدمها منذ فترة طويلة، وهو مغامرة إنتاجية حقيقية، وفكرة تفيد وتشكل ثقافة المجتمع، وهذا

هو دور السينما الذي يجب أن تؤديه خلال المرحلة المقبلة.

وأكد "زين الدين" أن من حق الجمهور، خصوصًا الأجيال التي لم تعاصر تلك الحقبة، أن يشاهد عملًا ضخمًا يتحدث عن حرب الاستنزاف والمعارك التي كانت تتم خلف خطوط العدو، التي لا يعرف الكثيرون عنها شيئًا.

وأوضح رئيس تحرير الوفد، أن الفيلم يقدم مادة تاريخية ممزوجة بحالات إنسانية كانت تأسيسًا للانتصارات في حرب أكتوبر المجيدة، واسترداد كامل التراب الوطني.

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يشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم، هم: أحمد عز وأحمد رزق وإياد نصار وأحمد

فلوكس ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني ومحمد الشرنوبي ومحمد جمعة ومحمود حافظ وأمير صلاح الدين وأسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدي.

كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبدالعظيم كضيوف شرف، ألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار الكبير عمر خيرت، كما تم الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

يناقش الفيلم المرحلة الزمنية، بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، حيث قدم عددًا من النماذج والشخصيات المصرية المختلفة، والأجواء التي صاحبت نكسة 1967.

فيلم "الممر" تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر في خمس مدن هي السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية، القاهرة، وقامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، حيث وفرت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير، وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.