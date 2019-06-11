مصطفى خاطر يشيد بـ "بيت الأشباح"

عبر الفنان مصطفى خاطر، عن سعادته البالغة بمشاهدة عرض "بيت الأشباح" إنتاج فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح.
كما أبدى اعجابه بالطاقات الشابة والموهوبة المشاركة بالعرض قائلًا:" استمتعت جدًا بالعرض المسرحي بيت الأشباح، مجموعة من الشباب الموهوبين مليانين بالطاقات الابداعية"، جاء ذلك عبرحسابه الخاص على موقع انستجرام عقب مشاهدته العرض مساء أمس الأحد على المسرح العائم بالمنيل.
جدير بالذكر ان الفنان مصطفى خاطر شارك ضمن عروض البيت الفني للمسرح في بداية حياته الفنية من خلال فرقة مسرح الشباب، و ذلك في عرض " شيزلونج" في عام ٢٠١٠ و الذي قدم على المسرح العائم الصغير أيضا
ويشار إلى أن "بيت الأشباح" تأليف وإخراج محمود جمال حديني ، في أول تجربة إخراج له
ومن المقرر ان يستمر تقديم العرض لمدة شهر للجمهور علي المسرح العائم الصغير بالمنيل، يذكر ان المسرح مزود بأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة و شاشات لنقل الترجمة الفورية بلغة الاشارة ، تم تنفيذها بدعم ورعاية مؤسسة اسمعونا .
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