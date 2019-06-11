دوللي شاهين تتألق بحفلها الصيفي الأول في العين السخنة

أحيت المطربة دوللي شاهين أولى حفلات الصيف، وذلك في أحد الفنادق الشهيرة بالعين السخنة، بحضور جماهيري كبير.
قدمت "شاهين"، خلال الحفل الممتد لأكثر من ساعتين متواصلتين، عددًا من أغانيها الشهيرة، منها "أنا زى أى بنت، سندريلا،عايزنى أقولك"، إضافة إلى أغنية "يا حلو صبح"، التى طرحتها أخيرًا من تراث الفنان الراحل محمد قنديل، وغيرها من أغنياتها المميزة، ولاقى الحفل إعجابًا شديدًا من جمهورها
يذكر أن المطربة دوللى شاهين طرحت أخيرًا أغنية خليجية، جاءت بعنوان "حبيبى غير" التي صورتها فيديو كليب على موقع اليوتيوب، وتم إذاعته على عدد من القنوات الفضائية، كلمات أسير رياض، ألحان خالد جنيدي، توزيع موسيقي حازم رأفت.
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